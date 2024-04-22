Лукин Ермил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Ермил Михайлович

Лукин Ермил Михайлович

Место рождения

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лукин Михаил Гаврилович

Мать: ?

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Лукин Александр Ермилович

Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1919

Дочь: Мария Ермиловна

Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Марина Григорьевна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close