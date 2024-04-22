Лукин Ермил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лукин Михаил Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лукин Александр Ермилович
Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1919
Дочь: Мария Ермиловна
Мать ребёнка: Лукина Марина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно