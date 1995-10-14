Игнатьева (Коленкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Коленкина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

14.10.1995

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
18.10.1961

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
д. Афонино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
14.10.1995
д. Афонино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
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