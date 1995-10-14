Игнатьева (Коленкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти14.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
18.10.1961
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
д. Афонино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
14.10.1995
д. Афонино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия