(Матикайнен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
21.01.1809
Дочь: Иванайнен Магдалена Ивановна
Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1811
Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1814
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович
Нижняя, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно