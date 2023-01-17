(Матикайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Матикайнен) Екатерина Ивановна

(Матикайнен) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Матикайнен Иван Андреевич

Мать: Матикайнен Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
21.01.1809

Дочь: Иванайнен Магдалена Ивановна

Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1811

Сын: Остонен Петр Иванович

Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.06.1814

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Остонен Иван Петрович

Нижняя, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остонен Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close