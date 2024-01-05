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Мараховский Прохор Захарович

Место рождения

Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский

Дата рождения

1909

Дата смерти

20.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мараховский Захар

Мать: Мараховская Кылина

Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Рождение ребёнка
04.06.1938

Дочь: Кононова Анна

Мать ребёнка: Мараховская Мария

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ржевская Нина

Мать ребёнка: Мараховская Мария

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Мараховская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мараховский Владимир

Мать ребёнка: Мараховская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараховская Мария

Смерть
20.10.1941
Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Большая Неклиновка
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