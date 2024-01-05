Мараховский Прохор Захарович
Место рожденияРостовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Дата рождения1909
Дата смерти20.10.1941
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мараховский Захар
Мать: Мараховская Кылина
Ростовская обл., Зимовницкий р-н, с/с Н.-Веселовский
Рождение ребёнка
04.06.1938
Дочь: Кононова Анна
Мать ребёнка: Мараховская Мария
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ржевская Нина
Мать ребёнка: Мараховская Мария
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Мараховская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский Владимир
Мать ребёнка: Мараховская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мараховская Мария
Смерть
20.10.1941
Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Большая Неклиновка