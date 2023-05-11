Асташонок Василь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташонок Василь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна

Мать ребёнка: Асташонок Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Асташонок Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудин Прузина

Мать ребёнка: Асташонок Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Асташонок Федора

Смерть
Неизвестно
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