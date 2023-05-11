Асташонок Василь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна
Мать ребёнка: Асташонок Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Асташонок Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудин Прузина
Мать ребёнка: Асташонок Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Асташонок Федора
Смерть
Неизвестно