Пыльнева Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнева Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльнев Александр Архипович

Отец ребёнка: Пыльнев Архип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыльнев Архип Иванович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Пыльнева Евгения Архиповна

Отец ребёнка: Пыльнев Архип Иванович

Смерть
Неизвестно

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