Манюхин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Манюхин Савостьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Манюхин Спиридон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Манюхин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Манюхин Никифор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно