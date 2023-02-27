Манюхин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Манюхин Савостьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Спиридон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Манюхин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Манюхин Никифор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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