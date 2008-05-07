Шмонин Даниил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмонин Даниил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2008

Отец: Шмонин Юрий Владимирович

Мать: Жерновая Татьяна Григорьевна

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