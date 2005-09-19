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Велигоцкий Дмитрий Артемович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

19.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2005

Отец: Велигоцкий Артем Александрович

Мать: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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