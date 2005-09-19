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Велигоцкий Дмитрий Артемович
Велигоцкий Дмитрий Артемович
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Древо
Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
19.09.2005
Пол
Мужской
Отец
Велигоцкий Артем Александрович
1985 г.р.
Мать
Масионис (Масионис) Анна Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2005
Отец:
Велигоцкий Артем Александрович
Мать:
Масионис Анна Андреевна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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