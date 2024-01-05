Барсукова (Котова) Марина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Котов Емельян
Место жительства
1915
Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.01.1916
https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/44 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 44
Смерть
Неизвестно