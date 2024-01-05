Барсукова (Котова) Марина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарсукова (Котова) Марина Емельяновна

Барсукова (Котова) Марина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Котов Емельян

Мать: не указана

Место жительства
1915
Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.01.1916

Муж: Барсуков Максим Иванович

https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/44 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 44
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close