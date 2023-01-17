Петрашев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашев Михаил Павлович

Петрашев Михаил Павлович

avatar

Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
В документе Петрошев. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233 в 1915 году 39 лет
Военная служба
01.12.1914 ст.
Гродно, Гродненская область
Ранение получено РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Военная служба
05.02.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Больница Московской ж/д. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close