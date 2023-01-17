Петрашев Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В документе Петрошев. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233 в 1915 году 39 лет
Военная служба
01.12.1914 ст.
Гродно, Гродненская область
Ранение получено РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Военная служба
05.02.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Больница Московской ж/д. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л.233
Смерть
Неизвестно