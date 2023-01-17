Казакевич Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1816
Дата смерти11.12.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.12.1887
Место жительства
По 1887