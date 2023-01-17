Казакевич Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1816

Дата смерти

11.12.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
11.12.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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