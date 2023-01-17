Шаламов Тихон Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1868
Дата смерти03.03.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1893 по 1904
г. Кадьяк, штат Аляска, США
Место жительства
С 1904 по 1933
Смерть
03.03.1933