Шаламов Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Тихон Николаевич

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Место рождения

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

17.08.1868

Дата смерти

03.03.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
По 1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1893 по 1904
г. Кадьяк, штат Аляска, США
Место жительства
С 1904 по 1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.03.1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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