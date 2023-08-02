Борисов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Около 2007

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Борисов Иван Дмитриевич

Мать: Борисова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2007
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