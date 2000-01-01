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Зямиля
Зямиля
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ибатулла
1805 г.р.
Дети
(Ибатуллина) Хубзимал
1833 г.р.
Добавил:
VR
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь:
Хубзимал
Отец ребёнка:
Ибатулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ибатулла
Смерть
Неизвестно
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