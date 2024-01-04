Велеславова Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Велеславов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Велеславова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Велеславов Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович
Работа или профессия
Неизвестно