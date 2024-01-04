Велеславова Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова Мария Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Велеславов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Велеславова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Велеславов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велеславова Григорий Федотович

Работа или профессия
Неизвестно
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