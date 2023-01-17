Чижова (Потяркина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Потяркина) Наталья Владимировна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

23.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1974

Отец: Потяркин Владимир Петрович

Мать: Потяркина Татьяна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Образование
1996
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
ПГУ им. М.В.Ломоносова
Рождение ребёнка
2003

Сын: Чижов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Чижов Андрей

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
2021
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
личная встреча, живет в Соломбале
Работа или профессия
2021
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
директор школы в Соломбале
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Андрей

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