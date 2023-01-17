Чижова (Потяркина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1974
Отец: Потяркин Владимир Петрович
Мать: Потяркина Татьяна
Образование
1996
ПГУ им. М.В.Ломоносова
Рождение ребёнка
2003
Отец ребёнка: Чижов Андрей
Место жительства
2021
личная встреча, живет в Соломбале
Работа или профессия
2021
директор школы в Соломбале
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чижов Андрей