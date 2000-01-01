Коваль Фома Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.
Дочь: Коваль Мелания Фоминична
Мать ребёнка: Коваль Марина Наумовна
Запись о рождении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Крестьянин села Сеньковка Иваньковской волости Переяславского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Марина Наумовна
Смерть
Неизвестно