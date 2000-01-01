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Шулинина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Жукова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Шулинин Иван Гаврилович

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Шулинина Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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