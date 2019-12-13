Юрзанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрзанов Владимир

Юрзанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрзанов Виктор

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимирович Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
03.03.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.12.2019
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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