Юрзанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрзанов Виктор
Мать: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимирович Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
03.03.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.12.2019
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область