Шехирева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Шехирева) Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Шехирева) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
21.05.1914 ст.
Дочь: (Шехирева) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Шехирева) Елена (2-Я) Константиновна
Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович
Смерть
После 1923