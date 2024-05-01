Шехирева Анна Васильевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Шехирева) Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Шехирева) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
21.05.1914 ст.

Дочь: (Шехирева) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Шехирева) Елена (2-Я) Константиновна

Отец ребёнка: Шехирев Константин Гаврилович

Смерть
После 1923

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