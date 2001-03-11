Демидова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.2001

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2001

Отец: Демидов Евгений

Мать: Ткаченко Нина

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