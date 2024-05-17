Лукия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти21.03.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркул Евдокимович
Рождение ребёнка
05.09.1807 ст.
Дочь: Елизавета Меркуловна
Отец ребёнка: Меркул Евдокимович
Восприемник д. Каменник крестьянин Иван Федоров, с. Пронево крестьянина Федота Федорова жена Елена Агафонова
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.
Сын: Сергей Меркулович
Отец ребёнка: Меркул Евдокимович
Восприемник д. Каменник крестянин Иван Федоров, д. Васьково крестьянка Елена Агафонова
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.
Сын: Николай Меркулович
Отец ребёнка: Меркул Евдокимович
Восприемник Вадбальского Егорьевского погоста ученик Иван Федулов
Смерть
21.03.1845 ст.