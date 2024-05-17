Лукия Федоровна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

21.03.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркул Евдокимович

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1807 ст.

Дочь: Елизавета Меркуловна

Отец ребёнка: Меркул Евдокимович

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Каменник крестьянин Иван Федоров, с. Пронево крестьянина Федота Федорова жена Елена Агафонова
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.

Сын: Сергей Меркулович

Отец ребёнка: Меркул Евдокимович

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Каменник крестянин Иван Федоров, д. Васьково крестьянка Елена Агафонова
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.

Сын: Николай Меркулович

Отец ребёнка: Меркул Евдокимович

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Вадбальского Егорьевского погоста ученик Иван Федулов
Смерть
21.03.1845 ст.
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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