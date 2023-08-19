Шумакова (Объедкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова (Объедкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1901

Дата смерти

29.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901

Отец: Объедков Ефим

Мать: Объедкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Юрий

Отец ребёнка: Шумаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Василий

Отец ребёнка: Шумаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Михаил

Отец ребёнка: Шумаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Пётр

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шумаков Николай

Отец ребёнка: Шумаков Пётр

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Артёмова (Шумакова) Галина

Отец ребёнка: Шумаков Пётр

Смерть
29.10.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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