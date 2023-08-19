Шумакова (Объедкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1901
Дата смерти29.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901
Отец: Объедков Ефим
Мать: Объедкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Юрий
Отец ребёнка: Шумаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Василий
Отец ребёнка: Шумаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Михаил
Отец ребёнка: Шумаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумаков Пётр
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шумаков Николай
Отец ребёнка: Шумаков Пётр
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Артёмова (Шумакова) Галина
Отец ребёнка: Шумаков Пётр
Смерть
29.10.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость