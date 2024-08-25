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Гончарук Павел Пантелеевич

Место рождения

Украина, Винницкая обл, с.Долиняны

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Гончарук Пантелей

Мать: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Гончарук Александр Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1987

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