Гончарук Павел Пантелеевич
Место рожденияУкраина, Винницкая обл, с.Долиняны
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Гончарук Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Гончарук Александр Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1987