Нагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1893 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахман

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ахметова Халимэ

Отец ребёнка: Габдрахман

Смерть
Неизвестно

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