Стацкевич Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стацкевич Денис

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

19.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.06.2003

Дочь: Виталина Денисовна

Мать ребёнка: Стацкевич Виктория Викторовна

Бракосочетание
2004

Жена: Стацкевич Виктория Викторовна

Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
2017

Сын: Стацкевич Николай Денисович

Мать ребёнка: Стацкевич Виктория Викторовна

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