Стацкевич Денис
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения19.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.06.2003
Дочь: Виталина Денисовна
Мать ребёнка: Стацкевич Виктория Викторовна
Бракосочетание
2004
Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
2017
Сын: Стацкевич Николай Денисович
Мать ребёнка: Стацкевич Виктория Викторовна