Мягкоступова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова Татьяна Петровна

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Место рождения

Нововасилевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нововасилевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Вакулово, Дніпропетровська область
раньше называлось с. Жовтневе. Мягкоступовы жили на ул. Банная 18
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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