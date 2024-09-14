Цеслик Бронислава Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеслик Бронислава Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1908

Дата смерти

13.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Артём Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Артём Павлович

Смерть
13.08.1976

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