Цеслик Бронислава Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1908
Дата смерти13.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Артём Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Артём Павлович
Смерть
13.08.1976