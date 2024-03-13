Левонюк Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ячник (Левонюк) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Левонюк Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Левонюк Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Левонюк Николай Григорьевич