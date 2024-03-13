Левонюк Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ячник (Левонюк) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Левонюк Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левонюк Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Левонюк Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Левонюк Николай Григорьевич

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