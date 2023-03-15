Зорина (Копосова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Копосова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копосов Тимофей Алексеевич

Мать: Копосова Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1956

Дочь: Лабун Елена Ильинична

Отец ребёнка: Останин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Зорин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Филипп

Смерть
Неизвестно
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