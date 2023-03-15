Зорина (Копосова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1956
Дочь: Лабун Елена Ильинична
Отец ребёнка: Останин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Зорин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Филипп
Смерть
Неизвестно