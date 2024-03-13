Киричук Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.08.1985
Рождение ребёнка
04.06.1986
Дочь: Киричук Юля Сергеевна
Мать ребёнка: Киричук (Нестерук) Галина Степановна
Рождение ребёнка
28.07.1991
Дочь: Киричук Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Киричук (Нестерук) Галина Степановна