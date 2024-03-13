Киричук Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.1985

Жена: Киричук (Нестерук) Галина Степановна

Рождение ребёнка
04.06.1986

Дочь: Киричук Юля Сергеевна

Мать ребёнка: Киричук (Нестерук) Галина Степановна

Рождение ребёнка
28.07.1991

Дочь: Киричук Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Киричук (Нестерук) Галина Степановна

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