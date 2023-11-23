Голикова (Каменская) Павла Михайлова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения02.02.1793
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1793
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Смирнова (Голикова) Александра Павлова
Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Голикова) Агриппина Павлова
Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Голиков Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов
Смерть
После 1867