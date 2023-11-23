Голикова (Каменская) Павла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликова (Каменская) Павла Михайлова

Голикова (Каменская) Павла Михайлова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

02.02.1793

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1793

Отец: Каменская Михаил Алексеев

Мать: (Каменская) Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Смирнова (Голикова) Александра Павлова

Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Голикова) Агриппина Павлова

Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Голиков Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Голиков Павел Иванов

Смерть
После 1867

Мы используем куки для улучшения работы сайта.