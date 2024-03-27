Гончаров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Григорий

Гончаров Григорий

Место рождения

Тамбовская губерния?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Яков

Мать: Гончарова Агрипина

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: Волчкова (Гончарова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Гончарова (Решетова) Анна

При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
1917
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.