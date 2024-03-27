Гончаров Григорий
Место рожденияТамбовская губерния?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Яков
Мать: Гончарова Агрипина
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: Волчкова (Гончарова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Гончарова (Решетова) Анна
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
1917
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно