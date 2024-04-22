Гудков Лаврентий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1875 ст.
Отец: Гудков Евстигней Николаев
Мать: Гудкова Анна Ефимовна
Бракосочетание
22.10.1893 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.
Дочь: Рыжова Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гудкова Матрёна Филипповна
Смерть
Неизвестно