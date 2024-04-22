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Гудков Лаврентий Евстигнеевич

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

21.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1875 ст.

Отец: Гудков Евстигней Николаев

Мать: Гудкова Анна Ефимовна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
22.10.1893 ст.

Жена: Гудкова Матрёна Филипповна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.

Дочь: Рыжова Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гудкова Матрёна Филипповна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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