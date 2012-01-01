Фёдоров Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Кашаева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Фёдорова Дина (Тамара)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Фёдорова Дина (Тамара)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Дина (Тамара)
Смерть
2012