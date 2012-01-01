Фёдоров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Кашаева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Фёдорова Дина (Тамара)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Фёдорова Дина (Тамара)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Дина (Тамара)

Смерть
2012
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