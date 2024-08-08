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Залызин Адриан Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.11.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слобода-Выходцево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.11.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: убит

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