Залызин Адриан Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти23.11.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слобода-Выходцево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.11.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: убит