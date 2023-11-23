Семен Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти02.05.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Дмитрий Стефанов
Мать: Наталья Алексеева
Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия Варфоломеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Панфиловская Ирина Семенова
Мать ребёнка: Евлампия Варфоломеева
Смерть
02.05.1805