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Семен Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

02.05.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дмитрий Стефанов

Мать: Наталья Алексеева

Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Варфоломеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Панфиловская Ирина Семенова

Мать ребёнка: Евлампия Варфоломеева

Смерть
02.05.1805

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