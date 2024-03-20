Колбин Геннадий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Колбина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Колбина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбина Нина
Смерть
Неизвестно