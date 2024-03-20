Колбин Геннадий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбин Геннадий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбин Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Колбина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Колбина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбина Нина

Смерть
Неизвестно
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