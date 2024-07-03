Хоротов Харитон (Хритон) Андреевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Хоротов Андрей Семенович
Мать: не указана
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г запись о браке (возраст 24 года).
Восприемник
22.04.1899
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Бракосочетание
23.01.1900
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г Крестьянский сын деревни Гусовой Хритон Андреев Хоротов (24 года), первым браком и крестьянская девица деревни Гусовой Матрена Ил... Показать все
Место жительства
1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Рождение ребёнка
16.01.1906
Сын: Хоротов Афанасий Харитонович
Мать ребёнка: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Харатова Марфа Харитоновна
Мать ребёнка: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна
Смерть
Неизвестно