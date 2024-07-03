Хоротов Харитон (Хритон) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоротов Харитон (Хритон) Андреевич

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Хоротов Андрей Семенович

Мать: не указана

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г запись о браке (возраст 24 года).
Восприемник
22.04.1899
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1044 МК церквей Мещовский у. за 1900 г Крестьянский сын деревни Гусовой Хритон Андреев Хоротов (24 года), первым браком и крестьянская девица деревни Гусовой Матрена Ил... Показать все
Место жительства
1906
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Хоротов Афанасий Харитонович

Мать ребёнка: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна

Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Афанасий Харитонович Хоротов деревни Гусово крестьянин Харитон Андреевич и законная жена его Матрона Ларионова Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Харатова Марфа Харитоновна

Мать ребёнка: Хоротова (Юричева) Матрона (Матрена) Ларионовна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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