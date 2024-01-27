Сосина (Никулинская) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Никулинская) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулинский Петр Васильевич

Мать: Никулинская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Сосин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Сосин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сосин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Петр

Смерть
Неизвестно
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