Сосина (Никулинская) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулинский Петр Васильевич
Мать: Никулинская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сосин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Сосин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сосин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосин Петр
Смерть
Неизвестно