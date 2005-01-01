Кайсин Дмитрий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсин Дмитрий Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1972

Отец: Кайсин Серафим

Мать: Кайсина Ольга Николаевна

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