Алексеев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Пётр

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.02.1965

Сын: Алексеев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Алла Дмитриевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.02.1972

Дочь: Божеева Светлана Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Алла Дмитриевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Алла Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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