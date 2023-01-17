Федора
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Жариков Евстафий Григорьев
Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Жариков Терентий Григорьев
Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно