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Федора

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Место рождения

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Жариков Евстафий Григорьев

Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Жариков Артём Григорьев

Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Жариков Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Жариков Ульян Григорьев

Отец ребёнка: Жариков Григорий Николаев

Смородино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Григорий Николаев

Смерть
Неизвестно
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