Аскенова Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскенова Феодосия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

12.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Костюнина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Акилина Александровна

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Аксенов Яким Александрович

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Аксенов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Аксенов Федор Александрович

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1899

Сын: Аксенов Степан Александрович

Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
12.07.1899
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Похороны
14.07.1899
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
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