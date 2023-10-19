Аскенова Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти12.07.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Костюнина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Рождение ребёнка
28.05.1894
Дочь: Акилина Александровна
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Аксенов Яким Александрович
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Рождение ребёнка
29.02.1896
Сын: Аксенов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Аксенов Федор Александрович
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Рождение ребёнка
10.07.1899
Сын: Аксенов Степан Александрович
Отец ребёнка: Аксенов Александр Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
12.07.1899
Похороны
14.07.1899