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Власов Михаил Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

31.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1915

Дочь: Власова Титова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна

Киржач, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Власов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна

Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Власова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна

Рождение ребёнка
02.08.1927

Сын: Власов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Егоровна

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Агрипина Иоанновна

Смерть
31.01.1967
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