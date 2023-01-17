Власов Михаил Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти31.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1915
Дочь: Власова Титова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна
Киржач, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.11.1916
Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Власова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Власова Агрипина Иоанновна
Рождение ребёнка
02.08.1927
Сын: Власов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Власова Евдокия Егоровна
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1967