Миролюбова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миролюбова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1956

Дочь: Миролюбова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Миролюбов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миролюбова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миролюбов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Миролюбов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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