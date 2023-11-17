Миролюбова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1956
Дочь: Миролюбова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Миролюбов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миролюбова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миролюбов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Миролюбов Дмитрий
Смерть
Неизвестно