Шмульян Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шмульян Пинхас
Мать: Шмульян Софья
Рождение ребёнка
01.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Shmulyan Agatha
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
05.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Shmulyan Agatha
Смерть
1946