Шмульян Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шмульян Пинхас

Мать: Шмульян Софья

Рождение ребёнка
01.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shmulyan Agatha

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
05.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shmulyan Agatha

Смерть
1946
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