Ковалькова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалькова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1931

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1958

Сын: Садыков Руслан Альтафович

Отец ребёнка: Садыков Альтаф Минниахметович

Рождение ребёнка
22.01.1961

Дочь: Садыкова Лилия Альтафовна

Отец ребёнка: Садыков Альтаф Минниахметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Альтаф Минниахметович

Смерть
2022
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