Ковалькова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1931
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1958
Сын: Садыков Руслан Альтафович
Отец ребёнка: Садыков Альтаф Минниахметович
Рождение ребёнка
22.01.1961
Дочь: Садыкова Лилия Альтафовна
Отец ребёнка: Садыков Альтаф Минниахметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022