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Бондарь Федот Дорофеевич

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

09.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906

Отец: Бондарь Дорофей Матвеевич

Мать: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Крещение
11.06.1906
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
14.11.1932

Сын: Бондарь Владимир Федотович

Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Бондарь Анатолий Федотович

Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бондарь Иван Федотович

Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
16.09.1948

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна

Текуча, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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