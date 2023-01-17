Бондарь Федот Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1906
Отец: Бондарь Дорофей Матвеевич
Мать: Гликерия Павловна
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Крещение
11.06.1906
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
14.11.1932
Сын: Бондарь Владимир Федотович
Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бондарь Анатолий Федотович
Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1948
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
28.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно